Ele foi o primeiro a ser sabatinado nos estúdios da Cidade FM

publicado em 29/10/2020

Pastor Sebastião foi o primeiro candidato a prefeito de Álvares Florence a ser sabatinado pelo Grupo Cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brOntem o Grupo Cidade de Comunicação iniciou mais uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da região, desta vez com a participação dos políticos de Álvares Florence, cidade de 3. 835 eleitores, que pertence a Comarca de Votuporanga. Pela ordem definida em sorteio, Pastor Sebastião (Republicanos) foi o primeiro a ser sabatinado em nossos estúdios.Sebastião Joaquim de Andrade Santos, o Pastor Sebastião, tem 54 anos de idade e é casado com Nilza Aparecida dos Santos, com quem tem três filhos: Thiago, Rafaela e Poliana e avô de de oito netos.Ele é pastor há 20 anos da igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, e vive em Álvares Florence há 13 anos, quando foi enviado pela igreja para ministrar na cidade.Questionado sobre os motivos que o levaram a entrar na política e porque quer ser prefeito de Álvares Florence, o candidato afirmou que atende a um anseio da população que clama por uma gestão justa e melhor para todos.Sobre suas propostas, Sebastião disse que, na educação, ele irá buscar o aperfeiçoamento dos profissionais de educação e bons métodos apostilados, já utilizados no ensino fundamental, citando como exemplo, os métodos utilizados no ensino Dom Bosco.Já para a saúde ele promete valorizar o profissional qualificado, promover melhorias no atendimento do usuário da saúde, como consultas, exames, medicamentos nas farmácias dos centros de saúde.“A nossa saúde de Álvares Florence ela precisa de muita melhoria mesmo, no atendimento, medicamento e contratar médicos para atender a nossa população. A principal reclamação é que falta o medicamento nas farmácias, locomoções do veículo para buscar os pacientes, têm muitas pessoas reclamando. Eu pretendo resolver isso buscando um incentivo do governo estadual e a cesta básica que é necessária nas farmácias, que são os medicamentos, não faltará”, disse o candidato.Sebastião ainda pretende gerar mais empregos buscando, segundo ele, meios eficientes de atrair empresas e investidores para o município. “É você oferecer oportunidade, como isenção de impostos para que as empresas possam estar em Álvares e gerar empregos para a população, buscar junto ao governo estadual e federal para atender a demanda”, completou.Respondendo à pergunta dos ouvintes, o candidato do Republicanos disse que sua candidatura é independente, sem nenhum vínculo com a política do passado no município. “Posso garantir a vocês que nós não temos nenhuma influência de nenhum outro partido dentro da nossa cidade”, respondeu.Pastor Sebastião respondeu ainda à pergunta de um de seus adversários, o candidato do DEM, Adilson leite, que fez o seguinte questionamento: “o que o difere do candidato apoiado pelo prefeito, Preto, sendo que até pouco tempo vocês eram do mesmo grupo, haja vista o diretório de seu partido?O candidato respondeu: “o que difere dos demais candidatos é que a gente tem uma vida própria e uma decisão própria, fomos candidatos juntos sim, mas para fazer a coisa certa e honesta, então nós não concordamos com o que foi feito e o que está sendo feito, então decidimos criar um novo grupo para disputar as eleições, sabendo que podemos fazer mais e fazer melhor, viver um novo tempo em nossa cidade com dignidade e harmonia, pois temos vida própria e decisão própria, por isso nós somos candidatos”, concluiu.