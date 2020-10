Aqueles que têm a profissão, exclusivamente, por conta da CNH e das normas do trânsito consideram positivas as mudanças

publicado em 16/10/2020

James Duarte Amaral, é caminhoneiro autônomo, trabalha há 14 anos na profissão e avalia positivamente as mudanças (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Com a publicação do novo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), no Diário Oficial da União, anteontem, que entre outras mudanças amplia o prazo da validade da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para dez anos, suspende a retenção da carteira como penalidade por dirigir 50% acima da velocidade e dobra a pontuação de suspensão da habilitação para 40 pontos, votuporanguenses já comemoram, mesmo com a mudança só entrando em vigor no mês de abril de 2021.

James Duarte Amaral, que é caminhoneiro autônomo há 14 anos, é um dos que estão comemorando. Segundo ele por ser autônomo, a mudança é a que traz mais benefícios, pois dá o dobro de chance de não se perder a habilitação.

“No meu caso, se eu perder a carta, e já aconteceu comigo, se seu ficar trinta dias com a habilitação suspensa, vou ter que ficar trinta dias com o meu caminhão parado”, explicou.

Além disso, James explica que é muito comum serem surpreendidos com radares colocados em lugares impróprios e acabam passando despercebidos, por conta das velocidades de cada localidade. “Há lugares que é 40 a cem metros já é 60, no trevo é 40 de novo, difícil andar certinho dentro da Lei como mandam.Tentamos, mas as vezes somos surpreendidos com um radarzinho comum”, complementou.

Ele também avalia a questão da validade da CNH para 10 anos e disse que isso ajuda no custo. “Porque hoje é muito caro ter uma habilitação na categoria igual a minha que é E, ainda mais com os cursos, fica muito caro. Ela ficar a cada 10 anos, já diminui adespesa”, disse.

Risco

Em contrapartida, alguns especialistas em trânsito advertem que as mudanças podem impactar significativamente a vida dos usuários do trânsito brasileiro, principalmente a dos motoristas profissionais. Segundo eles, as alterações podem significar um retrocesso na questão da segurança no trânsito.