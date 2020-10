A Cidade buscou conhecer melhor as histórias de superação de quem já enfrentou essa doença e venceu, mulheres como Rosana, uma vitoriosa

publicado em 03/10/2020

Rosana, mulher guerreira que venceu o câncer de mama, ao lado dos filhos Alexia, Rhuan e o marido Marco, hoje felizes e em paz (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernando Gonzalez

Todos os anos mais de um milhão e meio de mulheres são acometidas pelo câncer de mama no mundo, uma doença silenciosa, porém letal. Desse número, cerca de 500 mil não resistem ao tumor. No Brasil, a estimativa da OMS (Organização Mundial de Saúde) é de que cerca de 60 mil mulheres sejam diagnosticadas com a doença todos os anos, sendo uma delas Rosana, uma mulher guerreira que venceu a doença e, hoje, 20 anos depois, conta sua história ao jornal A Cidade.

Logo quando completou 30 anos, Rosana Silva Oliveira, hoje com 50 anos, descobriu o nódulo mamário por acaso. Ela não tinha o costume de se apalpar, contudo, como seu câncer já estava em fase avançada, a protuberância começou a ser cada vez mais aparente, junto dela vermelhidão e coceira. “Eu só descobri o câncer de mama porque ele avançou rápido para um estado mais agressivo, há 20 anos atrás não havia informação e costume das pessoas a falarem sobre o assunto”, relembra.

Aos familiares de Rosana, só restou o sofrimento e apreensão sobre como se daria o futuro, segundo ela. “Quem sofre mais é a família, meu marido e minha mãe principalmente, eles sofreram muito mais que eu. É uma insegurança de todos, contudo, para mim, foi um momento de me apegar muito a Deus, tirei forças de onde não tinha”, comenta Rosana. Nesse momento seu câncer já estava 10% avançado.

Tratamento

Após realizar os exames no Hospital do Câncer de Barretos, Rosana infelizmente teve que retirar totalmente o seio que estava com o câncer. Logo vieram as sessões de Radioterapia, um total de 38 delas, momento difícil para ela. “Foi um dos piores momentos, eu fiquei longe da minha filha, era uma semana completa recebendo o tratamento em Barretos, longe de casa”, conta. Após isso, Rosana ainda enfrentou mais nove sessões de quimioterapia, e como um dos resultados acabou engordando dez quilos, por conta de todo o tratamento ser muito agressivo.

Esperança

Hoje, 20 anos depois, Rosana não se arrepende de todo sofrimento que passou, muito por conta de casos de pessoas que ela acompanhou, que por vaidade estética ou por medo de enfrentar a doença, acabaram perdendo a vida.

“Vi pessoas falecendo por conta do medo em enfrentar a cirurgia. Por mais que perder o seio mexa com a vaidade da mulher, com sua autoestima, é preciso acreditar que é possível vencer o câncer. Em todo o momento eu pensei na minha filha, na minha família, confiei que tudo certo”, enfatiza.

Hoje Rosana vive com seu marido Marco, a filha Alexia e o filho Rhuan, o caçula que nasceu após ela ter vencido a doença. Por mais que os médicos não aconselhassem que ela tivesse mais filhos, Rosana quis atender ao pedido da filha por um irmão. Ela deixa um recado às mulheres que estão passando pela situação.