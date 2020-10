São 78 candidatas no páreo entre os 237 nomes que constam no sistema de divulgação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

publicado em 31/10/2020

Edinalva Azevedo, Shirlei Trento, Jane Kattwinkel e Chris Gregório são algumas das representantes femininas destas eleições (Fotos: TSE)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O número de candidaturas de mulheres no pleito para o Executivo e o Legislativo, apesar de estar em evidência nestas eleições, ainda representa apenas 33% do total de candidatosem Votuporanga. São 78 candidatas no páreo entre os 237 nomes que constam no sistema de divulgação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Apesar de ainda serem poucas, o número de mulheres disputando cargos eletivos na cidade este ano é 44% superior ao das últimas eleições municipais de 2016. Na ocasião, dentre as 54 concorrentes que disputaram uma cadeira do Legislativo, apenas a Missionária Edinalva Azevedo (PRB) foi eleita.

“Foi uma honra poder representar as mulheres na Câmara Municipal pelos últimos quatro anos. Sou grata a Deus por Ele ter me colocado naquele lugar e ter representado as mulheres de Votuporanga, mesmo sabendo que não agradei a todas, mas me esforcei ao máximo”, disse a vereadora, que busca a reeleição.

Neste ano, porém, além de 77 mulheres na briga por uma vaga na Câmara, Votuporanga terá, pela primeira vez em sua história, uma mulher na disputa pelo Executivo. Trata-se de Shirlei Trento (Podemos), candidata a vice-prefeita na chapa com o empresário João Garcia, que é do mesmo partido.

“O que vejo dentro da nossa cidade, que é a primeira vez que temos uma participação em massa das mulheres, vereadoras trabalhando para trazer melhorias a comunidade. Como candidata a vice-prefeita, estou muito confiante, porque é a primeira vez que Votuporanga tem uma candidata a vice e eu me coloquei a disposição da população da cidade, para fazer um trabalho muito bonito com as mulheres”, disse Shirlei.

Três, das 77 mulheres que se candidataram, no entanto, tiveram suas candidaturas indeferidas e ainda mais três renunciaram. Com isso, restam 71 candidatas no pleito à Câmara Municipal, dentre elas, Jane Kattwinkel (PDT), que é esposa do atual vereador e candidato a prefeito, HeryKattwinkel.

“Atualmente, nós somos grande parte do eleitorado da cidade, porém representada por apenas uma cadeira na Câmara, esse cenário necessita urgentemente de mudança.Nós, mulheres candidatas por nossa cidade estamos em busca por nosso espaço dentro da política. Não se trata de um caminho fácil, pois mulher na política significa a quebra do estigma de uma sociedade política dominantemente masculina. Queremos sim exercer poder, não para manter os privilégios dos detentores de mandatos, mas sim, para não fazer mais do mesmo”, disse a candidata.

Também representando o eleitorado feminino, Chris Gregório (PSDB), relatou sobre a trajetória da conquista que hoje está à frente. “A mulher tem alcançado cada vez mais sua independência e está mais participativa na sociedade e na política. Acho excelente as mulheres se envolverem em quaisquer causas sociais e políticas, pois o seu olhar é amplo, generoso, solidário e resiliente”, comentou a candidata.

