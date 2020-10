Uma testemunha viu o exato momento em que a vítima desceu do carro discutindo e foi atropelada pelo companheiro

publicado em 13/10/2020

A vítima foi socorrida por unidades do Corpo de Bombeiros e do Samu (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma mulher, de aproximadamente 50 anos, foi atropelada pelo próprio companheiro após uma discussão na rua Ponta Porã, esquina com a Barão do Rio Branco, na Vila Paes, em Votuporanga. D.L.S. foi socorrida por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) aparentemente sem ferimentos graves.De acordo com uma testemunha que presenciou todo o ocorrido, D.L.S. desceu do carro, um GM/Vectra de cor branca, discutindo com o marido, por volta das 9h, momento em que ele jogou o veículo contra ela, a atropelou e depois fugiu, deixando a mulher caída no chão.A testemunha, que vinha logo atrás com uma motocicleta, parou, acionou o policiamento e as unidades de resgate. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos e imobilizou a vítima. Na sequência uma unidade do Samu deu suporte e a encaminhou para atendimento médico.Ainda não há informações sobre a identidade do agressor. Apesar de consciente, D.L.S. não quis falar aos policiais o que tinha ocorrido nem quem tinha feito aquilo com ela. Câmeras de vigilância de casas vizinhas devem ajudar a elucidar o caso.