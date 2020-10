O Grupo MasterMind é uma das principais escolas de desenvolvimento de líderes do Brasil

publicado em 03/10/2020

(Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Escola de Negócios MasterMindestá com inscrições abertas para mais uma turma do treinamento Lince, método vivencial que transforma conhecimentos em habilidades e atitudes. O anúncio da abertura da turma foi feito ontem em entrevista concedida pelo instrutor dos programas da Escola de Negócios MasterMind e diretor da Napoleon Hill na região Noroeste PaulistaCláudio José Bolonhesie o consultor da MasterMind, André Soares à rádio Cidade FM.

O Grupo MasterMind é uma das principais escolas de desenvolvimento de líderes do Brasil e é a única empresa brasileira certificada pela The Napoleon Hill World Foundation - PurdueUniversityCalumet - Hamont, Indiana/USA. Isso significa que os participantes recebem uma certificação internacional, respeitada mundialmente.

“Estamos em 23 estados brasileiros, em mais de 120 cidades. Estamos aqui em Votuporanga há mais de 15 anos, com muitos votuporanguenses já formados em nossos treinamentos e já desenvolvendo um importante papel de liderança na comunidade”, disse Cláudio.

Sobre a metodologia, Claudio explicou que a Escola de Negócios atua com lideranças sociais, empresarias e utiliza o método chamado de “aprendizado pela experimentação”. “Quem já passou por nosso programa sabe que é um programa de curta duração. Nosso grande diferencial são as ferramentas práticas, nós não trabalhamos no campo teórico e sim no prático, nós entregamos ferramentas que as pessoas podem aplicar no seu dia a dia com resultados já nas primeiras sessões”, explicou.

Ele explicou que MasterMind é um conceito estudado pelos americanos há mais de 200 anos e o termo significa “mente mestra ou mente de mestre”.

“O Lince é liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. A liderança por conta da importância que nós já ressaltamos aqui, a inteligência interpessoal é a arte de lidar com pessoas, pois tudo que se faz nos negócios e na vida tem uma finalidade que é para as pessoas, então se nós não entendemos de gente o nosso negócio tende a ficar em desvantagem e comunicação eficaz é saber comunicar com essas pessoas”, explicou.