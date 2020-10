J.S., de 32 anos, disse que não houve atropelamento e a vítima teria se jogado sobre o carro

publicado em 14/10/2020

Marido nega ter atropelado a esposa (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Após a repercussão sobre o atropelamento de D.L.S., de 40 anos, na manhã de terça-feira (13), seu marido, J.S., de 32 anos procurou a redação do A Cidade para apresentar sua versão sobre os fatos. Segundo ele, não houve atropelamento e a vítima teria se jogado sobre o carro após a discussão.

Para recordar, uma testemunha narrou a polícia que viu o exato momento em que D.L.S. teria descido do carro, um GM/Vectra de cor branca, discutindo com o marido, momento em que ele teria jogado o veículo contra ela, a atropelado e depois fugido, deixando a mulher caída no chão. O fato ocorreu por volta das 9h, na rua Ponta Porã, esquina com a Barão do Rio Branco, na Vila Paes.

A testemunha, que vinha logo atrás com uma motocicleta, parou, acionou o policiamento e as unidades de resgate. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos e imobilizou a vítima. Na sequência uma unidade do Samu deu suporte e a encaminhou para atendimento médico.

Já segundo J.S., de 32 anos, que veio ao jornal acompanhado da esposa, não foi bem isso que aconteceu.

“Cheguei cedo do meu serviço e ela me pediu para leva-la ao serviço dela, mas no caminho acabamos discutindo e quando chegou aí perto do ocorrido ela ameaçou se jogar do carro e já tinha até destravado a porta mais deu tempo de parar (se tiver alguma câmera perto vai ver que eu parei no meio da rua). Ela então desceu do carro e continuou a me xingar. Nisso que eu saí com o carro e ela tentou se jogar por cima do carro tentou agarrar pelo retrovisor e eu saí, mas não prestei atenção se ela tinha caído ou não. Na hora do almoço que ela me ligou dizendo que tinha caído e que tinha saído no jornal que eu tinha jogado o carro em cima dela e então decidimos apresentar a nossa versão que foi totalmente distorcida por uma testemunha”, disse ele.

O caso deve ser investigado pela polícia e imagens de câmeras de vigilância de casas vizinhas devem ser utilizadas para elucidar o caso.