Padre Silvio Roberto e a dupla Marta e Jalão são as atrações do evento em comunhão com a Paróquia Santa Joana Princesa

publicado em 09/10/2020

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

lara@acidadevotuporanga.com.br

Neste sábado (10), a Comunidade Nova Vida de Votuporanga realizará uma live em comunhão com a Paróquia Santa Joana Princesa, de Votuporanga. Todas as doações em espécie provenientes de colaboradores, doadores e bem feitores motivados pela life serão destinadas para a Comunidade Nova Vida, pois no momento precisa de ajuda para arcar com os custos mensais, para a manutenção da entidade.

As doações também servirão para ajudar nas aquisições dos produtos alimentícios, como os frangos e as costelas que serão preparados e assados e que serão entregues para aqueles que adquiriram os pedidos, como: os frangos assados, costelas assadas e os sorvetes.

Segundo o presidente da entidade, Luiz Carlos Lima, essa live solidária servirá como um lançamento oficial do evento promocional, chamada de: "Quermesse Online", que será realizada no dia 18 deste mês. Ainda de acordo com ele, o pedido de comunhão com a Paróquia Santa Joana Princesa, veio em decorrência das experiências em eventos organizados pela própria Paróquia, no sentido de buscar recursos para as atividades Pastorais evangelizadoras, daquela comunidade Paroquial.

As atrações que estarão presentes são a dupla Marta e Jalão, além do Pe. Silvio Roberto, antigo pároco da Paróquia Santa Luzia de Votuporanga. Tudo terá início a partir das 20h com o término previsto para as 22h. A transmissão será feita pela TV e Rádio Santa Joana Web.

A Comunidade Nova Vida foi completamente atingida por este tempo da pandemia, assim como vários outros setores da nossa sociedade. “No início da pandemia, nós tínhamos 34 acolhidos em regime de internato, entrou a pandemia, e como nós temos o vínculo com o Governo do Estado no Programa Recomeço, também com a Prefeitura Municipal e o Governo Federal, aconteceu que foi proibido novos acolhimentos enquanto a pandemia estivesse em evidência”, explicou Luiz Carlos Lima.

Por razão disso, nesse período, a entidade foi tendo uma diminuição dos acolhidos em tratamento, chegando a ter apenas um acolhido na entidade. “Como uma entidade se sustenta com um acolhido na casa? Sendo que temos um custo mensal de aproximadamente 30 mil reais por mês, para manter os profissionais que atuam na casa, e os custos com alimentação, limpeza, energia, transportes, e outros”, frisou.