A doação foi possível por conta de uma ação voluntária no último sábado (10); o LEO Clube contou com o apoio do Lions e Lions ‘Grandes Lagos’

publicado em 17/10/2020

Em nota o Clube agradece a todos que participaram e contribuiriam para que todo pudesse ser concretizado (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma ação movida pelo LEO Clube de Votuporanga, com a parceria dos clubes Lions e Lions ‘Grandes Lagos’ do município, entregaram na última quinta-feira (15) uma doação de 135 litros de leite ao Lar São Vicente de Paulo.

A ação aconteceu devido ao lucro que foi arrecadado durante o ato do ‘Bazar do Doce’, na manhã do último sábado (10). Já a escolha de se doar para o Lar São Vicente, aconteceu pela condição que a instituição passa nesse momento, que até mesmo antes da pandemia as doações já estavam mais reduzidas.

Em nota o Clube agradece a todos que participaram e contribuiriam para que todo pudesse ser concretizado. “Agradecemos a todos os envolvidos, que de alguma forma tornaram possível tal campanha, que com toda certeza ajudará e muito os idosos residentes do Lar”.

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.br