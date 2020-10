Pela ordem definida em sorteio, o tucano será o último a ser sabatinado nos estúdios da rádio Cidade FM

publicado em 08/10/2020

Jorge Seba encerra hoje a série de entrevistas organizada pelo Grupo Cidade com os candidatos a prefeito (Foto: Divulgação de campanha)

Franclin Duarte

O candidato do PSDB a prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, encerra hoje a série de entrevistas realizada pelo Grupo Cidade de Comunicação, com os prefeituráveis. Já passaram pelos estúdios da rádio Cidade FM o candidato do PTB, Hery Kattwinkell, e do Podemos, João Garcia. A sabatina está marcada para as 12h.

A ordem das entrevistas foi definida em sorteio na presença dos assessores dos candidatos. A princípio cada candidato teria 25 minutos, mas como o tempo acabou sendo ultrapassado na primeira entrevista, João Garcia teve 32 minutos e 42 segundos para se apresentar ao eleitorado, assim como será hoje para Jorge Seba.

O objetivo das sabatinas é despertar o eleitor para o compromisso cívico de comparecer às urnas nas eleições deste ano e ajudar na formação de opinião dos eleitores para que façam a melhor escolha para Votuporanga de acordo com sua própria consciência.

Assim como nas duas primeiras entrevistas, nossa produção quer evitar regras que possam engessar a resposta do candidato. Para tanto, espera-se que o convidado de hoje fique à vontade para falar das suas metas de trabalho e sempre mantenha um alto nível de respeito aos adversários.