Além do problema do fogo, agora, os animais que sobreviveram sofrem a chamada ‘fome negra’ por conta da falta de plantas frutíferas

publicado em 17/10/2020

A engenheira ambiental Fabiana Agostine Preti e seu esposo Dácio Preti Junior, realizam a ação (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A soma do saber profissional e a motivação de fazer algo para ajudar, neste momento de queimadas e devastação de florestas naturais, levou a engenheira ambiental Fabiana Agostine Preti e seu esposo Dácio Preti Junior, com a ajuda do Lions Clube “Brisas Suaves”, a ideia de ajudar animais sobreviventes de queimadas na cidade que estavam buscando alimentos em propriedades rurais vizinhas.

O trabalho leva alimentação a lugares devastados pelo fogo, isso porque após as queimadas, segundo biólogos, pode ser que morram mais animais de fome do que pelo o próprio incêndio, por conta do equilíbrio ambiental da região. Este fenômeno ficou em evidência devido aos incêndios do Pantanal, e é chamado de ‘fome negra’, por conta dessas espécies que estão sucumbindo em sede e fome.

“Porque agora o ciclo se renova, onde se queimou não há mais folha, flores e nem fruto, e talvez não tenha nem raiz. Então acontece que os animais vão migrar para áreas onde vai ter fartura de alimentos ou invadir roças”, explicou a engenheira.

Na semana passada, ela e o marido foram deixar alimentos coletados por meio de doações espontâneas. Banana, mamão e demais frutas, foram deixadas em três locais diferentes e neste fim de semana eles voltarão para analisar e colocar mais alimentos em novos lugares.

Cuidados

Como o trabalho é de médio a longo prazo, por conta justamente deste impacto ambiental que precisa ser corrigido, Fabiana deixa a ideia para que moradores que tenham mata ou lugares de preservação próximo aos seus lares se mobilizem também para ajudar.