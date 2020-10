Inscrições vão até20/12 e os ingressantes pagarão R$250 por mês, durante o 1º ano; valor da inscrição será a doação de 1Kg de alimento não perecível

publicado em 19/10/2020

A faculdade Futura de Votuporanga está com inscrições abertas para seu Vestibular de Verão 2021- Online até o dia 20 de dezembro, ofertando vagas nos cursos presenciais noturnos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Marketing e Logística, além de Pedagogia e Ciências Contábeis a distância.

A unidade votuporanguense da Faculdade FUTURA e outras 8 faculdades e um Centro Universitário pertencem ao Grupo EducacionalFavenique possui ótimas notas nas avaliações do MEC e também é líder nacional em formação a distância.

Este ano, tanto as inscrições quanto as provas acontecerão em ambiente virtual, no endereço www.faculdadefutura.com.br , em respeito à legislação e às recomendações dos órgãos competentes quesuspenderam temporariamente as atividades presenciais, visando o controle da pandemia de Coronavírus. As dúvidas podem ser sanadas pelos telefones: (17) 3405-1212 ou (17) 99665-1349 (WhatsApp).

Descontos

Uma boa novidade é a manutenção da campanha “Aqui calouro tem desconto” lançada em 2020. A promoção consiste em oferecer descontos durante o primeiro ano de todos os cursos, com isso, os alunos ingressam seguros de que, por 12 meses, seu investimento mensal será de R$250.

Outro incentivo é a substituição do valor da inscriçãodo Vestibular pela doação de 1Kg de alimento não perecível, a ser entregue pelos aprovados, no primeiro dia de aula.

Ainda de acordo com a nova política de descontos da instituição, vários benefícios poderão ser concedidos de acordo com cada situação (transferências, indicações, retornos, parcerias e convênios).

Objetivo

Todo incentivo oferecido pela instituição se dá pelo aporte financeiro, administrativo e pedagógico do Grupo Educacional Faveni que compactua da máxima de que educação é para todos e que o ingresso e permanência dos alunos num curso de formação superior deve ser acessível e democrático.

Mostrando que na Futura o futuro não está em quarentena e acompanhando tanto as necessidades do momento quanto a natural evolução da educação, a instituição se mostra apta a oferecer ensino de excelência, seja presencial, remoto ou a distância. Para tanto, conta com todo suporte da Google For Education, a qual oferece ferramentas modernas e eficazes, especialmente desenvolvidas para a área educacional.



Uma grande prova da eficiência desse investimento é o bom andamento das aulas remotas e o grande sucesso dos eventos virtuais que vem sendo transmitidos por canal próprio no YouTube.

Serviço:

Faculdade Futura de Votuporanga

Av. Vale do Sol, 4876 – Vale do Sol