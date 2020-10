Os dados são da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga; número de acidentes caiu

publicado em 01/10/2020

Nos últimos três anos a frota de Votuporanga cresceu 8 mil veículos segundo a Secretaria (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brNúmeros da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga mostram que a frota da cidade aumentou em aproximadamente 8 mil veículos em três anos. A pasta destaca que mesmo com a crescente, a quantidade de acidentes diminuiu.Em entrevista ao jornal A Cidade, o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, explicou que de 2017 até o momento a frota ganhou cerca de 8 mil veículos. “Tinha 81 mil e agora tem cerca de 89 mil, e por surpresa os acidentes de agora, 2020, estão tendo uma redução de 30%”, contou.A redução nos acidentes se deve a alguns fatores, conforme o secretário. O primeiro é o comportamento dos condutores de veículos de Votuporanga. “A população conduz com mais cuidado, consciência, prudência”, acrescentou. Outro aspecto que influenciou positivamente, na visão de Jair, foram as sinalizações, vertical, horizontal, semafórica e outras auxiliares.Antes da pandemia, constantemente eram realizadas campanhas para conscientizar os condutores, no entanto as ações diminuíram por conta das restrições. “Mas Votuporanga tem um índice muito bom, positivo no que tange acidentes”, concluiu.Jair falou sobre os comentários de que Votuporanga seria a “capital dos semáforos”, que voltou a ser dito após a instalação de alguns aparelhos, e rebateu: “Votuporanga é a capital do trânsito seguro. Compare com outros lugares. As estatísticas do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), que estão aqui na minha mão, inclusive, comprovam e reafirmam isso que estou dizendo. Votuporanga realmente está em um equilíbrio muito bom de coordenação, de tranquilidade e de paz no trânsito”, disse.