Os competidores votuporanguenses conquistaram ainda nove medalhas de ouro, sete de prata e cinco medalhas de bronze

publicado em 08/10/2020

Lara Giolo

Na última semana a equipe de natação do Centro de Natação e Formação de Votuporanga, reiniciou as atividades competitivas que estavam interrompidas desde o mês de março, em razão da pandemia. No sábado (3), a equipe já conquistou a 6º colocação no Campeonato Paulista do Interior, denominado como torneio de reinicio de natação.

A competição foi realizada na cidade de Bauru-SP e contou com 300 atletas participantes, sendo 16 deles da equipe votuporanguense. Os mesmos conquistaram junto com a 6º posição, nove medalhas de ouro, sete medalhas de prata e cinco medalhas de bronze.

Segundo o coordenador do Centro de Formação Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, o resultado foi considerado bastante satisfatório, já que se trata da primeira competição presencial do interior do estado de São Paulo. “Foram resultados muito bons e temos ainda pela frente mais dois torneios”, frisou.

O próximo torneio será no dia 24 de outubro, envolvendo equipes de Presidente Prudente, Andradina, São José do Rio Preto, Catanduva, Votuporanga, Campo Grande e algumas outras equipes que faltam confirmar a presença. Ainda estima-se que no dia 24 de Outubro, 180 competidores estejam presentes.

O torneio será realizado no Parque Aquático Saverio Maranho em Votuporanga, em razão do tamanho da piscina e por ainda disponibilizar uma grande arquibancada, facilitando o distanciamento social dos atletas.

Até dezembro deste ano a Federação Aquática Paulista não permite a presença de público nas competições, se resumindo então a apenas atletas, comissão técnica e arbitragem, sendo todas as normas de segurança garantidas.

“Esperamos voltar a obter resultados expressivos, assim como foram obtidos em Bauru-SP, pois alguns atletas da equipe estão almejando a participação no final do ano, no Campeonato Brasileiro Virtual, onde os melhores atletas de cada estado se reunirão e enviarão para a Confederação Brasileira os seus índices, para serem declarados os campeões brasileiros de forma virtual”, esclareceu Xaninho.

No dia 21 de novembro haverá um meeting de natação novamente aqui em Votuporanga. Ele contará, em média, com 200 nadadores e será uma competição que contará com equipes participantes do torneio de sábado (3), além de mais equipes da região de Araraquara e Ribeirão Preto.