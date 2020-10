O encontro foi realizado ontem no gabinete do prefeito

publicado em 03/10/2020

As reivindicações do comércio foram feitas durante uma reunião com o prefeito João Dado em seu gabinete (Foto: ACV)

Franclin Duarte

Representantes da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) do Sebrae-SP, da Airvo (Associação Industrial da Região de Votuporanga) e da Associação dos Contabilistas, se reuniram ontem com o prefeito João Dado (PSD), para apresentar uma lista com dez demandas do setor comercial e industrial do município. O encontro ocorreu no gabinete do prefeito.

“O diálogo tem sido uma das estratégias adotadas por todos nós para defender o empresário, do pequeno ao grande, pois todos são essenciais para a manutenção de emprego e pela geração de renda em nossa cidade”, destacou o Valdeci Merlotti, presidente da ACV.

Foram apresentadas dez demandas ao prefeito, entre elas:

- Alteração do prazo de renovação do Alvará de Licença e Funcionamento: atualmente é anual, a solicitação é para que o vencimento siga a data de outras licenças municipais;

- Extensão de data limite para cumprimento de exigências: hoje o empresário tem oito dias para corrigir algum questionamento apresentado pelo poder público, o pedido é para que o prazo seja de 60 dias;

- Implantação do Alvará Provisório: a medida permitirá que os empresários possam trabalhar assim que o CNPJ for informado para a Prefeitura;

- Maior agilidade na liberação dos Alvarás da Vigilância Sanitária Municipal;

- Criação de canal on-line de atendimento da Prefeitura com os contabilistas, para facilitar na solução de demandas;

- Rápida implantação no município das novas normas que preveem a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios.