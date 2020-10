A Mostra UNIFEV, tradicional feira de profissões do Centro Universitário de Votuporanga, começa nesta sexta-feira (dia 02). Agora na versão on-line, o evento chega à sua 13ª edição ininterrupta e será transmitido pelo canal do YouTube da Instituição (Unifev Votuporanga) e pela TV Unifev (canal 53).

Nesta sexta, a live terá início às 19h30, com o show do votuporanguense Gustavo Sanches, e na segunda e terça-feira (dias 05 e 06 de outubro), às 9h30, ocorrerá um bate-papo com os coordenadores de curso.

Como de costume, a Mostra tem o objetivo de apresentar todas as graduações ofertadas pela UNIFEV a jovens estudantes que sonham em ingressar no Ensino Superior. Neste novo formato, os participantes poderão interagir com os coordenadores, enviando perguntas e esclarecendo dúvidas acerca das profissões.

As inscrições seguem abertas no site: www.unifev.edu.br/13mostra

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/whatsapp (17) 3405-9990.

SERVIÇO

Live gratuita: 13ª Mostra UNIFEV

Datas e horários: 02/10 - (19h30) | 05 e 06/10 - (9h30 às 11h30)

Local: YouTube (Unifev Votuporanga) e TV Unifev (canal 53)