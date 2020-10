As escolas Cícero Barbosa Lima Junior e Maria Nívea Costa Pinto Freitas abriram suas portas

publicado em 08/10/2020

O primeiro dia de aula em Votuporanga contou com a abertura das escolas estaduais Cícero Barbosa Lima Junior e Maria Nívea Costa Pinto Freitas (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApenas duas escolas públicas retomaram as aulas presenciais em Votuporanga, ontem, após autorização dos governos estadual e municipal. O primeiro dia de aula no município foi marcado pela presença de poucos alunos nas escolas estaduais Cícero Barbosa Lima Junior e Maria Nívea Costa Pinto Freitas.O jornal A Cidade entrou em contato com a Diretoria Regional de Ensino, na tarde de ontem e a supervisora de ensino, Márcia Suzana Pinto Zoccal, afirmou que as escolas que optaram por abrir estão seguindo um protocolo contundente de saúde.“É um protocolo bem incisivo, com bastante cuidado em todos os espaços, no sentido de ter todas as medidas de prevenção de acordo com o protocolo, desde álcool gel a pouca capacidade de alunos com até 20% só, então as medidas de segurança exigem todo um cuidado”, explicou.Para que a volta seja feita de modo seguro, os gestores das escolas estão priorizando questões como consultas com a comunidade e os pais e responsáveis. “Desde o primeiro momento de trabalho, neste período de pandemia, a gente tem desenvolvido esse trabalho das escolas atenderem a este protocolo, para um retorno seguro”, disse a supervisora.AbertasÉ o caso da escola estadual Cícero Barbosa Lima Junior, que retornou ontem com o ensino, priorizando o atendimento presencial para os alunos com dificuldades no acesso das aulas online e das 3ª séries do ensino médio, conforme Silvamara Alves Crespo Akita, coordenadora da escola.Além disso, Silvamara disse que antes da reabertura foi realizada uma pesquisa e muitos pais optaram por não mandar seus filhos para a escola. “Os que estão autorizados pelos pais, estão vindo para escola, mas priorizando os alunos que mais tem dificuldades no acesso das aulas online”, explicou.A instituição recebeu em sua reabertura, 13 alunos do terceiro ano do EM, que foram distribuídos em três salas, sete em uma, cinco alunos em outra e apenas um em outra sala. Todos passaram na entrada pelo aferimento da temperatura e a principal recomendação de apenas oito alunos em cada sala, o horário também ficou menor, agora as aulas vão das 7h às 10h.O jornal A Cidade não conseguiu contato com a direção da escola Maria Nívea Costa Pinto Freitas.