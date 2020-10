O suspeito já tem passagem pela polícia por conta de um homicídio, e após prestar depoimento, foi liberado

publicado em 27/10/2020

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas no bairro Parque das Nações (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de colocar fogo na casa de sua ex-esposa no bairro Parque das Nações, em Votuporanga. Para uma vizinha, ele ainda teria ameaçado a ex-companheira.

Existe a suspeita de que o homem ateou fogo no imóvel porque ele teria sido expulso da residência pela ex.

No domingo (25), o Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado por conta do incêndio na casa. A PM também foi chamada e observou que o homem suspeito surgiu na esquina do imóvel, momento em que foi preso pelos policiais militares.

Já no Plantão Policial de Votuporanga, ele disse que colocou fogo no imóvel porque a ex-companheira terminou o relacionamento. O suspeito já tem passagem pela polícia por conta de um homicídio, e após prestar depoimento, foi liberado.

Proteção às mulheres

O Senado aprovou recentemente dois projetos de lei (PL) que beneficiam as mulheres. Um deles reforça o combate à violência doméstica. A iniciativa obriga síndicos e moradores a denunciarem episódios de violência doméstica. A multa, no caso de não comunicação de episódio violento é de cinco a dez salários de referência, revertida em favor de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.