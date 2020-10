Cidade

De desempregados a milionários: patrimônio dos candidatos a vereador em Votuporanga chega a R$ 1,3 milhão

Eleições deste ano tem desde candidatos que não possuem nenhum bem no nome a outros com mais de R$ 300 mil no banco

publicado em 02/10/2020

Candidatos a vereador em Votuporanga apresentaram seus patrimônios à Justiça Eleitoral (Foto: A Cidade) Franclin Duarte

Para concorrer a qualquer cargo público os candidatos precisam apresentar na Justiça Eleitoral documentos que comprovem suas poses. A medida visa dar transparência à evolução patrimonial do político ao longo de sua vida pública. O jornal A Cidade fez um levantamento nas declarações feitas pelos 222 votuporanguenses que disputam uma vaga na Câmara Municipal e encontrou desde pessoas que não possuem nenhum bem em seu nome a milionários com cadernetas de poupança com mais de R$ 300 mil.



Começando pelos atuais vereadores que buscam a reeleição, Dr. Ali (MDB) é o que possui mais bens. Ele declarou à Justiça ter R$ 928.078,30 em posses entre veículos, imóveis residenciais e rurais. Já Daniel David (MDB) e Missionária Ednalva (DEM) e Osmair Ferrari (PSDB) não apresentaram nada registrado em seus nomes.



Emerson Pereira (PSDB), por sua vez, declarou ter R$501.832,96 entre aplicações financeiras, um veículo e terrenos. Os demais apresentaram patrimônio entre R$ 20 mil e R$ 211 mil.



Fora do quadro dos já detentores de mandato eletivo, o mais rico é o candidato do PSC, Claudio Garcia, que declarou posses estimadas em R$1.359.000,00. Outro milionário é o candidato petista Murilo Rodello, que declarou R$1.093.541,29.



Famoso pelo jeito simples que se apresentou como candidato, Zé da Cobra apresentou à Justiça Eleitoral R$102.851,46 em bens. O catador de recicláveis disse que queria se tornar vereador para comprar um Corolla, mas já possui um Fiat Mobi 2019/20 financiado em seu nome. Ele também tem 25% de uma casa na Chácara das Paineiras e um terreno.





