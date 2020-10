O curso de Medicina da UNIFEV recebeu nota 4 no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2019, divulgado, recentemente, pelo Ministério da Educação (MEC). O resultado posiciona a graduação como a 1ª colocada na região e a 3ª entre as Instituições de Ensino Superior (IES) privadas do Estado de São Paulo.

A colocação foi muito comemorada pelo corpo docente e discente de Medicina, já que essa foi a primeira vez que o curso passou por avaliação do Enade. De acordo com a Procuradora Institucional da UNIFEV, Profa. Ma. Iza Valéria Franco, para serem avaliados, os alunos precisam ter cumprido acima de 80% de carga horária do curso.

“A cada ano, o Enade avalia um grupo diferente de graduações. A periodicidade máxima de aplicação é trienal. Então, em 2019, foi a primeira vez que os concluintes de Medicina atenderam a essa exigência”, explicou.

Para os coordenadores do curso de Medicina, Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes e Profa. Ma. Marlene Moraes Rosa Chinelato, o resultado reflete o bom desempenho não só dos estudantes, como também de um corpo docente dedicado e muito comprometido pelo que faz.

“Ficamos felizes, pois estreamos o Enade muito bem. Este é reconhecimento de um trabalho intenso realizado por professores e alunos para o constante aperfeiçoamento do curso. A graduação possui um projeto pedagógico inovador, além de uma das melhores infraestruturas do Brasil. Parabéns a todos que contribuíram para mais este resultado positivo”, afirmou a Profa. Marlene.

Nesta edição do Enade, os cursos de Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição também foram bem avaliados e figuram entre os melhores da região.

ENADE

O Enade, considerado um componente curricular obrigatório para o aluno concluinte, é um dos pilares da análise do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). O objetivo é avaliar o desempenho dos universitários em relação aos conteúdos programáticos vigentes nos cursos de graduação.

Os resultados do Exame fazem parte do Conceito Preliminar de Curso (CPC) e do Índice Geral de Cursos (IGC), constituindo-se insumos fundamentais para o cálculo dos indicadores de qualidade das IES de todo o País.