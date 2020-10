Com inúmeras restrições impostas pela legislação, candidatos lidam com poucos espaços para divulgação de seus nomes

publicado em 15/10/2020

Robson Henrique da Silva Oliveira, chefe do Cartório Eleitoral, alertou para que os candidatos fiquem atentos a legislação (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A campanha eleitoral está nas ruas. Quem passa pelo centro da cidade já pode ver vários carros adesivados e cabos eleitorais sustentando as bandeiras dos candidatos a prefeito de Votuporanga nas esquinas. O clima, no entanto, é bem diferente das eleições anteriores, como apontam votuporanguenses mais experientes que vivenciaram várias disputas eleitorais na cidade.

Com inúmeras restrições impostas pela legislação, candidatos lidam com poucos espaços para divulgação de seus nomes, fora os riscos que correm por conta da pandemia do coronavírus e o medo dos eleitores de serem contaminados.

As ruas estão silenciosas, nada daquela disputa de jingles eleitorais no mais alto volume que tanto incomodava os eleitores. Isso porque a propaganda sonora volante está mais restrita nessas eleições.

De acordo com a cartilha divulgada pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), carros de som, minitrios ou qualquer outro veículo de propaganda volante só pode circular com jingles e mensagens dos candidatos só é permitido em carreatas, passeatas e caminhadas, ou durante reuniões.

“Houve muita discussão sobre se se ia ter ou não, por conta da pandemia, uma proibição genérica, mas no âmbito do TRE-SP, a Justiça Eleitoral não fez isso. Sabemos de locais onde o Executivo Municipal emitiu limitações, mas até agora não chegou nada ao nosso conhecimento em relação ao município de Votuporanga”, explicou o chefe do Cartório Eleitoral de Votuporanga Robson Henrique da Silva Oliveira.

Comício

Apesar de até o momento não haver nenhum decreto municipal restritivo em relação ao período eleitoral, as determinações que impedem a realização de eventos que gerem aglomeração de pessoas, em razão da pandemia do coronavírus, inviabilizam os comícios, apesar deles estarem liberados pela Justiça Eleitoral.

Em contato com a assessoria dos três candidatos a prefeito de Votuporanga, Hery Kattwinkel (PTB), João Garcia (Podemos) e Jorge Seba (PSDB), todos garantiram que não realizarão eventos que gerem aglomeração.

Na rua

Na rua é proibido fazer propaganda de qualquer natureza (incluindo pinturas, placas, faixas, cavaletes e bonecos) em locais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios e estádios, ainda que de propriedade privada. A proibição se estende a postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes e paradas de ônibus, árvores, muros e cercas.

Para não dizer que tudo está proibido, é permitido colocar bandeiras nas ruas, desde que não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos, no período entre 6h e 22h. Também é permitido colar adesivo (de 50 cm x 50 cm) em carros, motos, caminhões, bicicletas e janelas residenciais.

Em veículos, “envelopar" o carro (cobri-lo totalmente com adesivo) com propaganda eleitoral, também está proibido. No máximo, poderá ser adesivado o para-brisa traseiro, desde que o adesivo seja microperfurado, ou colocar em outras posições adesivos que não passem de meio metro quadrado. Nada de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, outros bens. Outdoor, também não pode, nem os tradicionais e tampouco os digitais.

Na internet

Diante das restrições, os candidatos terão e já estão apostando em um campo até então pouco explorado nas eleições municipais em Votuporanga: a internet, mas em específico as redes sociais.

É proibida a veiculação de propaganda eleitoral paga na internet. A exceção é nas redes sociais, onde publicações podem ser impulsionadas, mas com restrições: os posts devem ser feitos pelo candidato, partido ou coligação, e o pagamento deve ser feito diretamente às empresas. É vedada a contratação de empresas de publicidade para esse fim.

Os perfis em que essas propagandas serão feitas devem ser registrados junto à Justiça Eleitoral. Mensagens anônimas são estritamente proibidas, principalmente as de ataque.

WhatsApp

O aplicativo de mensagens pode e também já tem sido usado na campanha dos três candidatos votuporanguenses, mas não é permitido o uso de robôs ou de disparo em massa. Os envios devem ser manuais, e o eleitor tem que receber a opção de sair daquela lista de transmissão.

Caso o cidadão peça para ser removido e não seja atendido dentro de 48 horas, a campanha fica sujeita à multa de R$ 100 por mensagem.