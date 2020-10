Diogo Mendes Vicentini tem um extenso currículo de trabalho em prol da cidade, o que o que provocou uma grande corrente de oração pela sua pronta recuperação

publicado em 10/10/2020

Diogo Mendes Vicentini precisou ser transferido para São Paulo após complicações causadas pela Covid-19 (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O secretário municipal da Fazenda, Diogo Mendes Vicentini, precisou ser transferido ontem às pressas, a pedido da família, para o Hospital Nove de Julho, em São Paulo, após complicações causadas pela Covid-19. Um avião equipado com todo o aparato médico foi utilizado na transferência.

De acordo com familiares, Diogo precisou ser entubado e os médicos realizaram uma bateria de exames para avaliar o seu quadro clínico. Por conta do isolamento exigido pelos protocolos referentes ao coronavírus, eles terão mais informações sobre a resposta ao tratamento apenas nos próximos dias.

Diogo Mendes Vicentini é bacharel em Direito e Contabilista, já foi presidente do Conselho Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Conselho Regional de Desenvolvimento Rural, da Fuvec – Fundação Votuporanguense de Ensino e Cultura, onde hoje atua como tesoureiro.

Ele também presidiu e ocupou diversos cargos na diretoria da Fundação Educacional de Votuporanga e na Fundação Rádio Educacional de Votuporanga, bem como foi presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (COMDE) e fundador do Sindicato dos Bancários de Votuporanga e Região.

Foi ainda diretor do Sindicato Rural de Votuporanga e membro do Conselho de Representação e Participação do Banco do Estado de São Paulo. É membro do Consu (Conselho Universitário) da Unifev e do IFSP (Instituto Federal São Paulo). Entre 2001 e 2003 ocupou o cargo de chefe de Gabinete na Prefeitura. De 2003 a 2016 foi secretário de Desenvolvimento Econômico, na gestão dos ex-prefeitos Carlão Pignatari e Junior Marão.

Seu extenso currículo de trabalho em prol de Votuporanga o tornou uma pessoa querida e admirada em todos os setores da cidade, o que provocou uma grande corrente de oração pela sua pronta recuperação.

Boletim

Ontem a Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou mais 58 casos de coronavírus. Com os novos registros, a cidade chega ao total de 4.931 ocorrências, das quais 4.544 pessoas já se recuperaram e outras 29 estão internadas, 11 em estado grave na UTI.