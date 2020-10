Organizadores destacaram, porém, que o evento só será realizado após autorização das autoridades de saúde

publicado em 07/10/2020

O anúncio foi feito em uma coletiva virtual com a imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (Foto: Divulgação)

O Oba Festival, um dos maiores carnavais do Brasil, abre amanhã as pré-vendas para o evento de 2021. E as primeiras atrações já foram definidas e contratadas pela organização do evento: Barões da Pisadinha, Dennis DJ e um dos maiores DJs de Funk do Brasil, Pedro Sampaio. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa virtual na tarde desta quarta-feira (7) com os organizadores do evento, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, e Alessandro Possoni.

Caskinha e Possoni, porém, fizeram questão de frisar que o Festival só ocorrerá com autorização das autoridades de saúde e sanitárias. Se até fevereiro os eventos forem liberados o Carnaval ocorrerá normalmente, do contrário ele poderá ser postergado.

“A gente só vai cumprir o que autoridades permitirem. Se até lá, fevereiro, tiver a vacina e as autoridades não liberarem os eventos, o evento vai se postergar para uma data em comum acordo com as autoridades. Se até lá não tiver vacina, mas liberarem o evento, por ser ao ar livre, ou algo assim, o evento vai estar pronto para ser realizado”, disse Caskinha.

Para que todos possam prestigiar houve uma redução no valor dos ingressos para a pista que de R$ 700 na edição deste ano foi para R$ 560 para o lote no escuro. Já o camarote foi para R$ 1.060,00 e o camarote Premium, que é o Café de La Musique, ficou em R$ 1.610,00. Todos poderão ser parcelados em até cinco vezes sem juros no cartão ou com a novidade deste ano que será o carnê, onde os interessados poderão parcelar a compra em boleto, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito.

“Quem é aqui de Votuporanga vai poder vir aqui no Oba e fazer um carnê e ele vai pagando esse carnê em cinco vezes também (entrada e mais quatro parcelas), e depois que ela termina de pagar a gente emite o ingresso para ela. Para as pessoas de fora daqui nós vamos disponibilizar um número de WhatsApp e ela também vai poder parcelar no boleto da mesma forma, facilitando assim para todos que quiserem participar do evento”, completos Possoni.

Franclin Duarte