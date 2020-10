Em setembro deste ano, entrou em vigor, no Brasil, a regulamentação das políticas de uso de dados pessoais, que foi sancionada pelo ex-presidente da república Michel Temer, em seu último ano de mandato (2018). Já adaptada às novas exigências legais da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o Centro Universitário de Votuporanga promoveu o primeiro, de uma série de treinamentos, com colaboradores de diferentes setores da Instituição, no dia 15 de outubro, via plataforma Teams da Microsoft.

Na oportunidade, estiveram, presencialmente, no Campus Centro, o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon e o Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Toschi Silva. De forma remota, participaram mais de 50 funcionários, entre eles, supervisores, coordenadores, docentes e auxiliares administrativos, além de outros profissionais que atuarão na linha de frente das novas padronizações exigidas.

A capacitação foi direcionada pelo assessor jurídico da Instituição e docente do curso de Direito, Prof. Me. Marcelo Casali Casseb. Para Casseb, o momento é de aperfeiçoamento sobre esse conjunto de normas de como os dados de pessoas físicas devem ser tratados.

“O Brasil está entrando para o rol dos 120 países que estão regulamentando o tratamento dessas informações em um alto padrão de proteção para garantir a liberdade e privacidade das pessoas físicas, incluindo a aplicação de penalidades significativas ao não cumprimento da lei. Nesse primeiro encontro, pudemos entender a magnitude dessa normatização e como ela impacta a nossa Instituição de Ensino Superior (IES)”, explicou.

“A UNIFEV, como sempre, está orientando toda a equipe de forma teórica e técnica, visto que as novas diretrizes de abordagem compreendem valores importantes da Instituição, como a nossa conduta ética, moral e a transparência em todas as ações”, finalizou o Gestor Administrativo, Prof. Raynner.