A reportagem do jornal A Cidade esteve no local para verificar a situação

publicado em 20/10/2020

A “lombada” foi pintada na altura do número 3.825 e tem confundido muitos condutores (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCansados de solicitar à Prefeitura Municipal a instalação de uma lombada na rua Santa Cruz, no Bairro do Café, em Votuporanga, moradores resolveram pintar a via, o que tem “enganado” vários condutores de veículos.Na tarde de ontem a reportagem do jornalesteve no local para verificar a situação. A “lombada” foi pintada por dois moradores da rua, que não foram encontrados.Como já esperado, ninguém quis se identificar para falar sobre o assunto, já que pintar uma “sinalização” é algo que só pode ser feito pela Administração Municipal. A justificativa dos moradores para a pintura é que os condutores de veículos passam em alta velocidade pela via. “À noite aqui é uma loucura, o pessoal passa voando”, revelou um idoso.A informação foi confirmada por uma mulher. Segundo ela, a velocidade com que os veículos passam pelo local é bastante alta. A munícipe disse que moradores já pediram a instalação de lombada várias vezes, no entanto eles nunca foram atendidos. “Eu mesma já solicitei, elas falaram que viriam verificar, mas até agora nada foi feito”, contou.A “lombada” foi pintada na altura do número 3.825 e tem confundido muitos condutores que, ao se aproximarem da pintura, freiam o veículo.Os moradores aproveitaram a presença da reportagem do jornalpara solicitar a instalação de placas de sinalização na esquina da rua Santa Cruz com a Maria Alves de Azevedo, já que esta é uma rua sem saída. “Muitos motoristas, sem conhecer o local, entram na rua e depois precisam sair de ré, então seria bem a colocação de uma placa para sinalizar”, explicou o idoso.