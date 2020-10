Hery Kattwinkel, João Garcia e Jorge Seba falam com os eleitores por meio das rádios e da TV Unifev

publicado em 10/10/2020

Hery Kattwinkel, João Garcia e Jorge Seba falam com os eleitores por meio das rádios e da TV Unifev (Foto: redes sociais)

Franclin Duarte

Começou ontem a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão dos candidatos que concorrem nas Eleições Municipais deste ano. O horário eleitoral segue até o dia 12 de novembro e os candidatos de Votuporanga iniciaram seus programas se apresentando ao eleitorado.

A propaganda em bloco, que, desde as Eleições de 2016, é apenas para os candidatos ao cargo de prefeito, será veiculada de segunda a sábado. No rádio, os horários são das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Já na TV Unifev, os programas foram exibidos das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

O candidato do PTB, Hery Kattwinkel, aproveitou seus 1 minuto e 57 segundos de propaganda eleitoral gratuita para se apresentar ao eleitorado. Na produção ele fala dos motivos que o levaram a se candidatar a prefeito e apresenta depoimentos de sua esposa, Jane Kattwinkel, seu cunhado, o médico Matheus Martins e sua irmã, Ketlin Kattwinkel, para tratar do aspecto pessoal.

“Tenho certeza que o meu esposo será o melhor prefeito que essa cidade já teve, por ser humano, por gostar de gente, por fazer por nossa gente aquilo que ninguém já fez nessa vida, ele fará, porque assim é o Hery Kattwinkel”, finaliza o programa Jane Kattwinkel.

João Garcia (Podemos) teve 2 minutos e 30 segundos na programação. Ele ocupou seu espaço dizendo que, se eleito, irá ser um prefeito presente em todos os setores da cidade, ouvindo de perto as necessidades da população.

“Não é possível fazer uma boa administração sem conhecer a necessidade dos moradores e é impossível conhecer a necessidade da população sem estar junto dela, vivendo com ela e fazendo parte do dia a dia dela. Vou estar presente nos bairros, nos comércios, nos eventos, em todas as unidades de saúde, escolas, creches, praças, enfim, onde estiver o votuporanguense”, disse.

Já Jorge Seba (PSDB), candidato com maior tempo na programação por ter a maior coligação destas eleições, aproveitou seus 5 minutos e 33 segundos para também se apresentar. Seus irmãos, Silvio, Junior, José Alberto, Stela e Andrea Seba falaram, junto com a esposa dele, a Rose, sobre seu apego e os cuidados com a família.

Já seu currículo público foi apresentado por apoiadores como o deputado estadual Carlão Pignatari e o ex-prefeito de Votuporanga, Junior Marão. “O Jorge Seba está preparado para ser o novo prefeito de Votuporanga, ele já uniu a maioria dos partidos e as lideranças e vai unir o nosso povo de novo para que a cidade volte a crescer para todos os votuporanguenses”, disse Marão.