Levantamento feito pelo A Cidade mostra que desde o ano 2.000 a abstenção nas eleições em Votuporanga subiu 172,4%

publicado em 14/10/2020

Gráfico do A Cidade mostra a evolução da abstenção em Votuporanga nos últimos anos

Como divulgado no último sábado pelo A Cidade, os candidatos a prefeito de Votuporanga, Hery Kattwinkel (PTB), João Garcia (Podemos) e Jorge Seba (PSDB) intensificaram suas agendas de compromissos políticos nos últimos dias. Mas o principal desafio dos prefeituráveis esse ano será o de convencer o eleitor a comparecer às urnas, em 15 de novembro.

A abstenção em meio a pandemia do coronavírus se transformou no grande fantasma das eleições, conforme pesquisas e levantamentos eleitorais já feitos pelos próprios candidatos. E as pesquisas locais foram reforçadas por uma pesquisa do instituto Datafolha que mostrou que 20% dos eleitores consideram não comparecer para votar em 15 de novembro, com receio da contaminação pelo novo vírus.

Além do medo de ir votar em razão da doença, a insatisfação do eleitor vem crescendo nas últimas eleições e a pandemia, neste ano, é apenas mais um agravante. Conforme levantamento do A Cidade, desde o ano 2.000 a abstenção nas eleições em Votuporanga subiu 172,4%. Se somados os votos brancos e nulos o aumento foi de 119% no mesmo período.

No início do milênio, 6.307 eleitores deixaram de comparecer às urnas no pleito em que Carlão Pignatari foi eleito para o seu primeiro mandato como prefeito, com 56,63% dos votos válidos contra 41,71% de Jura do PT e 1,66% de José Décio de Caires (PST). Outros 3.623 votaram em branco ou anularam seus votos.

Já em 2018, nas eleições presidenciais, 17.198 votuporanguenses não quiseram votar nem em Jair Bolsonaro (PSL), que acabou eleito, e tampouco em Fernando Haddad (PT). O atual presidente teve 77,47% dos votos válidos, enquanto o petista somou 22,53% dos votantes. Brancos e nulos totalizaram 5.791.

Já em relação a 2016, última eleição municipal, a abstenção foi um pouco menor. Na ocasião, João Dado (SD) disputava a Prefeitura com Osvaldo de Carvalho (PMDB) e Roberto Lamparina (PSOL). Dos 68.977 eleitores da época, apenas 52.780 foram votar, ou seja, uma abstenção de 23,48% do eleitorado. Houve também o registro de 7.615 votos brancos ou nulos.