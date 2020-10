Jorge Seba apresentou propostas para a crise hídrica no município e para o entorno da represa

publicado em 09/10/2020

O candidato Jorge Seba apresentou propostas para a crise hídrica no município e para o entorno da represa (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Ainda durante a entrevista ao Grupo Cidade, Jorge Seba (PSDB) apresentou sua proposta para resolver o problema da falta de água no município. Segundo ele a interligação dos poços profundos será uma prioridade e paralelo a isso ele pretende desassorear a represa municipal e criar um parque em seu entorno.

Sobre o problema de água, o candidato disse que já realizou estudos que apontam para o fim da crise hídrica na cidade com a interligação dos quatro poços profundos e que, a partir daí, será possível implementar projetos mais amplos para área.

“Fizemos uma pesquisa muito profunda nessa área. O poço profundo lá dos Comerciários está trabalhando com 8% da capacidade. A hora que interligar o poço Sudeste com o Sul eles vão conversar, na linguagem popular, e aí os 92% que estão deixando de ser produzidos atualmente vão direto para o Sul e aí distribui para a população toda. A atual gestão parece que já está dando início a isso quando concluído a população terá a garantia de que não haverá mais racionamento de água”, disse Seba sobre a falta de água.

Ele explicou ainda sobre sua outra proposta para o setor que é o de desassorear a represa municipal e criar o que ele chama de “Parque do Povo”, uma área de lazer com ciclovia, pista de caminhada, aparelhos de ginástica, quiosques e quadras esportivas em seu entorno, interligado com o Horto Florestal.

“Nossa represa tem a capacidade de armazenar 1 bilhão de litros de água, hoje ela está com 480 milhões de litros, ou seja, 52% de sua capacidade foi retirada por areia em seu fundo, isso é assoreamento. A partir do momento em que interligarmos os poços, podemos ‘desligar’ a represa da Saev e entrar com o maquinário para retirar essa areia e dobrar a capacidade o que garantirá o abastecimento por mais décadas ainda. E desse limão faremos uma limonada, criando então o Parque do Povo em seu entorno, garantindo a preservação da área”, explicou.