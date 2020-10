Adilson Leite (DEM) é o candidato sabatinado da vez e tem a oportunidade de se apresentar para o eleitorado de Álvares Florence

publicado em 29/10/2020

Adilson Leite (DEM) é o candidato sabatinado da vez e tem a oportunidade de se apresentar para o eleitorado de Álvares Florence (Foto: Divulgação/Campanha)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Seguindo com mais uma rodada de entrevistas do Grupo Cidade de Comunicação com os candidatos a prefeito da região, nesta quinta-feira (29) as portas e os microfones da Rádio Cidade FM serão abertos para Adilson Leite (DEM), que disputa a Prefeitura de Álvares Florence. A entrevista está marcada para as 12h15 e também será transmitida ao vivo pela página do jornal A Cidade no Facebook.

Assim como seu adversário, o Pastor Sebastião (Republicanos), ele também tem a sua disposição o tempo de 15 minutos para apresentar suas principais propostas e responder as questões enviadas pelo o eleitorado do município, bem como os questionamentos da bancada e de seu adversário.

Assim como todos os outros candidatos que passaram pelos estúdios da Cidade FM, ele irá responder as perguntas dos eleitores enviadas por meio das nossas redes sociais ou do WhatsApp (17- 98818-6543). Não é permitido o anonimato, portanto, para enviar uma pergunta é preciso se identificar com: nome completo, bairro de onde está falando e telefone para contato. Também não serão permitidas ofensas aos candidatos e as perguntas serão previamente selecionadas por nossa equipe de reportagem.