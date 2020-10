A promoção "diferente" do BK, para promover o Dia das Bruxas, dará sanduíche para quem passar de vassoura pelo drive-thru

publicado em 28/10/2020

Todos que passarem pelo BK de Votuporanga ‘montados’ em suas vassouras ganharão um sanduíche Whopper (Foto: A Cidade)

Após rumores de que a franquia do Burguer King de Votuporanga não iria aderir à promoção vassoura-thru, a unidade confirmou, com exclusividade ao A Cidade, na tarde desta quarta-feira (28), que irá sim aderir à campanha mais comentada do Brasil nos últimos dias.

Todos que passarem "de vassoura" pelo drive-thru da unidade votuporanguense da lanchonete, no sábado, 31 de outubro, entre às 10h e 18h ou enquanto durarem os estoques, ganharão um sanduíche Whopper.

Segundo o coordenador da franquia de Votuporanga, Maicon Queiroz, a premiação é limitada e será um sanduíche Whopper por CPF. A apresentação de documento pessoal com foto será necessária para resgate do prêmio e menores de 18 anos devem estar acompanhados dos respectivos responsáveis legais.

Além disso, a rede também informa que só poderão participar da ação os consumidores que estiverem "montados" em suas vassouras, de máscaras de proteção e que respeitarem o distanciamento social nas filas.

A unidade do Burguer King em Votuporanga fica localizada na Avenida Brasil, no bairro São Judas Tadeu.