publicado em 14/10/2020

Interessados devem se cadastrar até amanhã no programa

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, divulgou um comunicado informando aos trabalhadores culturais que o prazo para cadastro para a concessão do auxílio emergencial previsto na Lei Federal nº 14.017/2020, conhecida como Lei Emergencial Aldir Blanc termina nesta quinta-feira (15). O subsídio aos trabalhadores fornecido pelo Governo do Estado será no valor de R$ 600 por parcela.

A Lei estabelece uma série de medidas emergenciais para o setor cultural e criativo, área fortemente impactada pela pandemia do coronavírus. A Lei tem como objetivo garantir o acesso à renda emergencial para os profissionais do setor cultural e criativo, como também garantir o subsídio para a manutenção dos espaços culturais que tiveram suas atividades interrompidas nesse período e às ações de fomento à cultura, por meio da realização de chamamentos públicos para o setor.

A Secretaria ainda informa que o auxílio para artistas não é válido para quem têm emprego formal ativo, pessoas que recebem algum benefício previdenciário ou assistencial (com exceção do Bolsa Família), quem recebeu o auxílio emergencial de R$ 600 do Governo Federal, quem possui renda familiar mensal per capta igual ou superior a meio salário mínimo (R$ 522,50) ou quem têm renda familiar mensal total igual ou superior a três salários mínimos (R$ 3.135,00) e para quem teve rendimentos iguais ou superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2018.

Para ter acesso ao auxílio, os artistas precisam fazer a inscrição no site www.dadosculturais.sp.gov.br/Publico/Login, no site da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.