Populares que presenciaram a confusão filmaram e fotografaram a ação dos baderneiros, polícia fez diligências e abordagens para dissipar confusão

publicado em 03/10/2020

O momento exato em que uma briga generalizada acontecia no centro de Votuporanga foi flagrado em vídeos (Foto: Redes Sociais)

Fernando Gonzalez

fernando@acidadevotuporanga.com.br

Na noite de quinta-feira (01), a tradicional feira que ocorre na Praça São Bento foi alvo de aglomeração de jovens, em sua maioria sem máscaras ou qualquer tipo de proteção contra o Covid-19. Em determinado momento, a grande aglomeração gerou uma briga generalizada, momento em que foi pedido por populares que presenciavam a cena, a presença da polícia.

Com a chegada dos militares houve correria em massa, não houve necessidade do uso de mecanismos químicos de dispersão, mesmo assim, os militares realizaram abordagens aos envolvidos por precaução, contudo, nada de ilícito foi encontrado.