A Associação Comercial de Votuporanga comemora 74 anos de fundação amanhã; Valdeci Merlotti destacou a data

publicado em 17/10/2020

Valdeci Merlotti, presidente da Associação Comercial de Votuporanga, que comemora amanhã 74 anos (Foto: ACV)

Daniel Castro

Amanhã, dia 18 de outubro, a Associação Comercial de Votuporanga celebra 74 anos de fundação, destacando que a representatividade e a defesa dos lojistas são marcas da ACV.

Diferente dos outros anos, neste ano não haverá evento comemorativo, foi o que esclareceu o presidente Valdeci Merlotti. “Sempre fazemos eventos e outras ações para comemorarmos o aniversário, mas infelizmente, neste ano, por conta da pandemia não foi possível”, contou.

Merlotti, no entanto, ressaltou que a associação segue trabalhando e lutando pela classe. “Com certeza, continuaremos acompanhando e defendendo o comerciante em todos os seus anseios”, frisou.

Segundo a ACV, neste ano, em especial, a força promovida pela união dos empresários é um dos fatores que tem proporcionado alternativas para a retomada da economia, que foi impactada pelo novo coronavírus.



A entidade elencou algumas conquistas de 2020, entre elas o diálogo constante com o poder público em busca de alternativas para o comércio, como flexibilização, distribuição de álcool em gel, criação de canal de delivery e plataforma de cursos on-line e gratuitos. “Uma das novidades foi a criação de descontos exclusivos para associados, como incentivo para a criação de e-commerce”, explicou.

Serviços

Atualmente, os associados contam com diversos serviços e em breve outros devem ser agregados à carteira de benefícios oferecidos pela ACV. A entidade recebeu este ano a revalidação do certificação do selo ISO 9001, que atesta a qualidade dos processos executados.