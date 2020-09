A informação foi dada em primeira mão à rádio Cidade FM pelo superintendente da Saev, Valdecy Bortoloti

publicado em 29/09/2020

O nível da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro” está muito baixo (Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brSem chuva e consequentemente com o nível de água da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro” baixíssimo, Votuporanga terá racionamento de água. A informação foi dada em primeira à rádio Cidade FM pelo superintendente da Saev, Valdecy Bortoloti.Nos últimos dias muitas pessoas reclamaram sobre a falta de água no município, e o superintendente disse que também está triste pela situação, mas que a Saev está fazendo de tudo para resolver a questão. “O nível da nossa represa baixou além do normal, então estamos fazendo umas operações, abaixando mais o cano para conseguir pegar a água mais em baixo”, contou. Ele explicou que os quatro poços profundos estão funcionando normalmente.Atualmente o consumo de água por cada munícipe de Votuporanga é 240 litros de água por dia, e a autarquia quer diminuir esse número para 180 livros. “Aí a nossa água não vai faltar”, acrescentou.A Saev não esperava um consumo de água tão alto e nem que a represa baixasse com aconteceu. “Temos que ter paciência, vamos ter racionamento sim, mas vamos ficar alguns períodos sem água, e quem tiver caixa d’água economize que não vai faltar”, falou. Para os quem não tem caixa, ele sugeriu conseguir algum reservatório porque a falta não será por um longo período de tempo.Desde a semana passada a autarquia orienta os munícipes para o uso racional da água para que não ocorra a falta, porque a represa, que abastece 25% do consumo total da cidade, atualmente está com o nível mais crítico já registrado desde que as obras da Represa de Captação do “Córrego Marinheirinho” foram concluídas, em 1974.Além da Represa Municipal, Votuporanga possui quatro Poços Profundos, sendo eles localizados na Zona Norte, Zona Sul, Sudeste e Oeste; Poços 1 e 2 do Distrito de Simonsen; e um Poço da Vila Carvalho.