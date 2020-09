Um óbito suspeito ainda segue em investigação

publicado em 06/09/2020

As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.br???A Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga registrou mais 19 casos de coronavírus neste domingo (6). Mais um óbito também foi notificado.Com as novas ocorrências, a cidade chega a 3.720 casos de Covid-19, dos quais 3.414 já estão curados e outros 22 estão internados, sendo 16 em estado grave na UTI.Um óbito confirmado para Covid foi informado nesta data. Uma mulher de 70 anos, com comorbidades e que estava hospitalizada. O início dos primeiros sintomas foi registrado em 29 de julho. O Município contabiliza agora 72 óbitos confirmados para Covid.A Secretaria ainda aguarda o resultado do óbito suspeito por Covid-19 registrado no sábado (5).Outros 322 votuporanguenses estão com suspeita da doença e aguardam o resultado dos exame, dois deles estão internados. Outros 903 apresentaram sintomas leves e seguem em monitoramento.