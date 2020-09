Nova vítima foi uma idosa de 78 anos que tinha comorbidades e estava hospitalizada

publicado em 21/09/2020

Os dados são da Secretaria da Saúde

Franclin Duarte

Votuporanga contabilizou mais 38 casos de coronavírus neste fim de semana (18 no sábado e 20 no domingo) e registrou mais uma morte (no domingo, 20) por complicações causadas pela doença. A vítima foi uma idosa, de 78 anos, que tinha comorbidades e estava hospitalizada.

Com o novo óbito, o município já perdeu 82 votuporanguenses para a Covid-19 desde o início da pandemia. Há ainda mais dez pessoas em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) lutando pela vida e outras nove internadas em enfermaria.

Dos 4.139 pacientes infectados novo vírus na cidade até hoje, 3.829 já se recuperaram, 52 deles só neste fim de semana. Outros 403 ainda estão sob suspeita e aguardam o resultado dos exames, sendo que quatro deles estão internados, um em estado grave na UTI.