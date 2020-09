Os dados foram confirmados na noite desta terça-feira (15) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 15/09/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou nesta terça-feira (15), 65 novos casos de coronavírus (Covid-19) no município, totalizando 3.998 ocorrências.A Secretaria da Saúde registrou três óbitos confirmados para Covid-19, todos masculinos: um de 77 anos, com comorbidades, que estava hospitalizado e os primeiros sintomas foram registrados em 27 de agosto; outro de 81 anos, com comorbidades, que estava hospitalizado e os primeiros sintomas foram apresentados em 22 de agosto. O terceiro se trata do óbito que estava em investigação, um idoso, de 74 anos, com comorbidades. Ele não estava hospitalizado e apresentou os primeiros sintomas em 28 de agosto.Até o momento, Votuporanga contabiliza 78 óbitos confirmados para Covid-19. Segundo o boletim, dos 3.998 casos, 3.705 pessoas estão curadas. Há 8.625 exames negativos para Covid-19, 276 casos suspeitos em investigação e 760 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.