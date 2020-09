Também foram registrados mais 28 casos da doença

publicado em 05/09/2020

Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde

Votuporanga registrou nesse sábado (5) mais duas mortes confirmadas por coronavírus e uma suspeita. As vítimas tinham 83, 72 e 61 anos e todos já possuíam alguma comorbidade. Com isso, a cidade chega então a 71 óbitos confirmados pela doença e uma suspeita.Ainda conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde, também foram registrados mais 28 casos da Covid-19 neste sábado, chegando ao total de 3.701 ocorrência. Desse total, 3.388 pessoas já se curaram e outras 22 estão internadas, sendo que 17 estão em estado grave na UTI.Outros 334 votuporanguenses estão com suspeita da doença e aguardam a chegada do resultado dos exames. Seis deles estão internados. Há também mais 908 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.