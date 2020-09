Anúncio foi feito no início da tarde desta sexta-feira (4) pelo governador João Doria em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes

publicado em 04/09/2020

Apenas as regiões de Franca e Ribeirão Preto permanecem na fase laranja (Foto/Arte: Reprodução)

Da RedaçãoDonos de bares, restaurantes, lanchonetes, academias e salões de beleza de Votuporanga e regiào respiraram aliviados após a reclassificação da região no Plano SP desta sexta-feira, anunciado pelo governador João Doria, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Votuporanga e os demais municípios da região avançaram da fase laranja para a fase amarela, o que permite agora a reabertura destes estabelecimentos, além de mais 2h no funcionamento do comércio local.A reclassificação da região na fase amarela, como foi antecipado pelo A Cidade na edição desta sexta-feira (4), deve-se principalmente a queda no índice de ocupação dos leitos de UTIs na região. Para isso, houve uma força-tarefa do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), que nos últimos dias coneguiu a instalação de 30 novos leites de UTI na maior cidade da região.A fase amarela permite reabrir bares, restaurantes e salões de beleza com 40% da capacidade, além de academias com 30% de vagas e expediente limitado a 6h por dia. A permanência por 28 dias seguidos na fase amarela também permite a reabertura, com limitações, de espaços culturais como museus, bibliotecas, cinemas, teatros e salas de espetáculos.As alterações do Plano São Paulo acontecem a cada duas semanas, quando é permitido que as regiões evoluam de fase. No entanto, caso exista piora nos índices, as regiões podem regredir na semana de intervalo.