publicado em 02/09/2020

Golpistas estão se passando por profissionais do serviço realizado pela Secretaria da Saúde para pegar dados das vítimas.

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga divulgou um alerta ontem à população sobre golpes telefônicos relacionados ao Serviço de Monitoramento para a Covid-19, que é desenvolvido pela Pasta desde o início da pandemia. Nesta semana, um munícipe informou recebeu ligação de alguém se passando por profissional do serviço.



O monitoramento instituído pela Secretaria da Saúde, que segue as diretrizes do Ministério da Saúde, não solicita documentos de identificação aos pacientes por já possuírem tais registros nos prontuários. São apenas atualizados os números de contato, caso tenha necessidade, e realizado o acompanhamento de casos de Síndrome Respiratória Aguda.



Ainda conforme a pasta, o monitoramento é preferencialmente feito por telefone e, se necessário, médico e enfermeiro podem realizar visita domiciliar para avaliação dos casos considerados leves. Os prontuários dos pacientes que precisam ser monitorados chegam até a Sala de Monitoramento do Município por meio de notificação dos casos sintomáticos respiratórios feita pelas Unidades de Pronto Atendimento de Votuporanga, UPA – 24 horas e Mini-hospital do Pozzobon “Fortunata Germano”, na Zona Norte, além de convênios.



Novos casos são inseridos a uma listagem diária, atualizada a todo momento. Os pacientes recebem ligação de profissional da Secretaria da Saúde capacitado, onde é feita a avaliação dos sintomas apresentados. Após 14 dias de monitoramento, a pessoa pode ter alta do Serviço ou não. Todas as intercorrências que acontecem neste período são avaliadas por médico.



O número de telefone do Serviço de Monitoramento para esclarecimento de dúvidas relacionadas à Covid-19 é o 0800-771-8070 e funciona 24 horas, todos os dias. Caso algum cidadão receba ligações de pessoas se passando por profissionais do Serviço de Monitoramento, a Secretaria orienta que registrem denúncia junto à polícia.