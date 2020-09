Para lidar com o gado, é necessário manter a alimentação com rações ou sais proteinados

publicado em 10/09/2020

Para lidar com o gado, é necessário manter a alimentação com rações ou sais proteinados (A Cidade)

Lara GioloEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brTodos os anos a seca está presente na vida dos produtores rurais de Votuporanga e região, e esse ano não é diferente. Durante o período, muitos precisam de auxílio para saber lidar com vários pontos negativos que ela traz.Ricardo Domingos Luiz Pereira é engenheiro agrônomo e também diretor regional da Casa da Agricultura de Votuporanga desde julho deste ano, atuando na instituição desde 2008. Procurado pelo jornal A Cidade, Ricardo apresentou os problemas enfrentados pelos produtores rurais na seca deste ano, que, segundo ele, se tornou a mais severa devido à baixa umidade do ar.De acordo com o especialista, os produtores rurais da região estão encarando a seca deste ano como todos os outros anos e cada um está lidando com a atividade que desenvolve, seja gado de leite ou gado de corte. “Todas essas atividades precisam de um planejamento, temos a atividade de leite, por exemplo, que é muito forte em nossa região, os produtores se preparam com o armazenamento de comida, cana, silagem e também está crescendo o uso de feno”, explicou.O gado de corte também foi citado pelo diretor e o uso de rações e sais proteinados devem estar presentes para manter o peso do animal e encaminhá-lo para o abate. “A seca não é nenhuma novidade, mas o produtor já está acostumado e espera que todos os anos ela possa ser minimizada”, disse.A Casa da Agricultura de Votuporanga abrange todas as áreas do meio rural e dá assistência para 11 municípios da região: Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Orindiúva, Parisi, Paulo de Faria, Pontes Gestal, Riolândia, Valentim Gentil e Votuporanga.O diretor ainda deixa claro que, cada atividade tem o profissional disponível para auxiliar o produtor, seja um veterinário ou engenheiro agrônomo e sem custo algum, sendo todos os atendimentos totalmente gratuitos.O atendimento presencial por enquanto está restrito devido à pandemia, mas a Casa da Agricultura está trabalhando com atendimentos por meio do telefone (17) 99608 – 1680.