O grupo de Hery Kattwinkel abre a segunda rodada na segunda-feira (14) e o de João Garcia fecha no dia 16, assim como o PT

publicado em 11/09/2020

Jorge Seba, Hery Kattwinkel e João Garcia devem se enfrentar nas urnas em 15 de novembro (Foto: Redes sociais/ A Cidade)

Franclin Duarte

O “grupão”, como ficou conhecida a agremiação de apoio à pré-candidatura de Jorge Seba (PSDB), abre amanhã a rodada de convenções partidárias em Votuporanga. O encontro dos partidos aliados está agendado para as 9h, no Quiosque Pitarelli, e também será transmitido ao vivo pelas redes sociais.

Se reunirão os filiados ao DEM, MDB, PP, PSL, PL, PSB e PROS, para homologar o apoio à candidatura tucana e, enfim, bater o martelo em relação ao candidato a vice-prefeito. O anúncio do companheiro de chapa de Seba, aliás, deve trazer novidades, já que fontes apontam que nenhum dos nomes já debatidos até hoje deve, de fato, ocupar a vaga.

Já o PSDB, em si, se reúne no dia seguinte ao dos partidos aliados. Será as 9h também no Quiosque Pitarelli e com transmissão ao vivo.

Hery

A segunda rodada de convenções será realizada na segunda-feira (14), às 19h, com grupo de Hery Kattwinkel (PTB), na rua dos Ipês, bairro Campo Limpo. Além do PTB de Hery, participarão do encontro os membros do PSC, PDT, Patriota e Solidariedade.

Na oportunidade, além da homologação da candidatura do advogado, deve ser confirmado o nome o servidor público estadual Paulo Amaral, do Patriotas, para a vaga de vice. Também serão registrados os nomes que disputarão às vagas ao Legislativo.

João Garcia

Já o grupo de João Garcia (Podemos) que engloba também o PSD, do prefeito João Dado, o Avante e o Republicanos deixou para se reunir no último dia de convenções, às 18h, na Linha Cabeceira do Bonito.