publicado em 30/09/2020

(Foto: A Cidade)

Daniel Castro

Não haverá mais aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Votuporanga em 2020. A decisão da Secretaria Municipal da Educação foi divulgada na tarde de ontem em coletiva de imprensa realizada no Centro de Cultura e Turismo – Parque da Cultura.

O decreto será publicado no Diário Oficial do Municipal de hoje. O texto diz que a Rede Municipal de Ensino de Votuporanga, compreendendo as creches e pré-escolas, as escolas de ensino fundamental (1º ao 9º ano), retomará as aulas e atividades escolares presenciais no ano de 2021, permanecendo, até o final de 2020, a suspensão instituída pelo decreto nº 12.151, de 16 de março, mantendo suas atividades, até o final de 2020, de maneira remota e não presencial. O decreto é extensivo à rede particular.

Ainda conforme o decreto, fica autorizada a opção de retomada das aulas e atividades escolares presenciais, de forma gradativa, para os alunos do Ensino Médio (1º ao 3º ano) e da Educação de Jovens e Adultos, da rede pública estadual de ensino e das instituições privadas de ensino, observadas as diretrizes do Plano São Paulo.

Ao jornal A Cidade, o secretário municipal da Educação, Marcelo Batista, disse que a decisão visa para garantir a segurança de todos os envolvidos no processo educacional, tantos alunos, suas famílias e os profissionais da educação. “Nós encerraremos o ano de 2020 com as atividades do programa escolar por meio do ensino remoto”, falou.

O chefe da pasta explicou que o município tem a responsabilidade pelos alunos da Rede Pública, e muitas unidades da rede particular estão sob a supervisão da Secretaria Municipal de Educação. “Então, neste momento a gestão pública escolhe qual o melhor caminho para garantir a segurança pública dos alunos e podendo assim disciplinar também as escolas particulares no intuito de garantir a segurança dos alunos e dos profissionais envolvidos”, esclareceu.

Até chegar nessa decisão a Secretaria Municipal da Educação realizou várias reuniões de estudo. Em diversos momentos foram reunidos os 65 municípios do noroeste paulista para checar a situação de cada um. A pasta teve encontros ainda com a Secretaria Municipal da Saúde para saber a situação dos casos de coronavírus e a quantidade de leitos disponíveis na Santa Casa. Por fim houve reuniões com o Conselho Municipal de Educação, que conta com pais, professores e outros profissionais da educação. “Os órgãos responsáveis, que determinam e acompanham o processo de ensino no município, todos foram consultados”, garantiu.