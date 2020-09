Racionamento de água já foi iniciado em Votuporanga com a interrupção do fornecimento entre as 11h e as 18h

publicado em 30/09/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brComo antecipado ontem pelo superintendente da Saev (Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga) Waldecy Bortoloti ao A Cidade, o racionamento de água foi iniciado e já é sentido em boa parte da cidade. O fornecimento de água está sendo interrompido entre as 11h e as 18h nas áreas atendidas pela Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”, que abastece 25% da população votuporanguense.A medida, segundo o chefe da autarquia, visa garantir o abastecimento de toda a população até que a chuva volte a abastecer a represa e os serviços de interligação dos quatro poços profundos sejam concluídos.“Poderá faltar água, mas vai depender do consumo e da consciência de cada um. A gente desliga nesse horário, pois se tocar direto a represa não vai suportar, mas não é porque desligou que vai faltar água imediatamente, poderá faltar água, depende do consumo das pessoas. E é só na área de abrangência da represa, os poções continuam funcionando normalmente”, explicou Bortoloti.Segundo explicações da Saev Ambiental, estas situações estão ocorrendo, principalmente, nas regiões centrais da cidade, além de algumas áreas da região norte e sul, que também estão sendo afetadas.“Pagar por um serviço e não o ter é um absurdo”, disse Antonio Bento, morador do Centro à Cidade FM. “A Saev já devia estar mais preparada para esse tipo de coisa. Faz muito tempo que passo lá na represa e vejo q ela está muito baixa, demoraram para tomar providências”, completou Luiz Claudio durante o programa Jornal da Cidade.O abastecimento de água em Simonsen também sente reflexos da estiagem e alto consumo. Uma das bombas do Poço queimou e o sistema do Distrito opera com 70% da capacidade, o que pode ocasionar também interrupção no serviço em determinados horários do dia.Ouvintes da Cidade FM, aliás, disseram que ficaram sem água por mais de 24 horas. O abastecimento só foi reestabelecido no fim da tarde de ontem. De acordo com a Saev, uma licitação para contratação de empresa que construirá um novo Poço Artesiano já está programada.