Anunciado como pré-candidato a prefeito, Dr. Benedito deve desistir da majoritária e disputar uma vaga no Legislativo

publicado em 11/09/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO PT, quarto partido na cidade com o maior número de filiados, deve ficar de fora das eleições deste ano para a majoritária e lançar chapa apenas para vereadores. A sigla havia anunciado, logo no início do ano, o nome de Dr. Benedito como pré-candidato a prefeito, mas, segundo fontes próximas, a desistência deve ser anunciada no dia da convenção, marcada para o dia 14.Aos 71 anos, o médico Benedito Aurélio Martins de Lacerda, que já é um velho conhecido do eleitorado votuporanguense, deve disputar uma vaga no Legislativo. Figura sempre presente nos bastidores da política local, ele chegou a ser vice-prefeito na gestão Atílio Pozzobon Neto (1997 a 2000), mas o momento político não teria favorecido sua pré-candidatura.A informação, no entanto, ainda não é oficial. Oentrou em contato com o diretório municipal do partido e o coordenador do GTE (Grupo de Trabalho Eleitoral) Murilo Rodella, afirmou que a questão ainda não foi fechada e deve ser deliberada apenas na convenção que foi previamente agendada para as 20h de segunda-feira (14).Por questões ideológicas, contudo, é possível afirmar que se a candidatura de Dr. Benedito não frutificar, o PT deve ficar de fora das eleições na majoritária, já que não deve se aliar a nenhum dos grupos formados.