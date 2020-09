Proprietários analisam a retomada com cautela e entendem que o movimento retornará aos poucos

publicado em 05/09/2020

No restaurante Bendito Cupim, os funcionários estão reorganizando o espaço para a reabertura (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

Agora que Votuporanga está na fase amarela do Plano São Paulo, bares e restaurantes podem abrir suas portas na cidade, no entanto os proprietários analisam a retomada com cautela e entendem que o movimento retornará aos poucos.

Elaine Rodolfo, proprietária do Garfu’s Restaurante ao lado do marido Élcio Rodolfo Júnior, não abrirá o seu estabelecimento imediatamente porque ainda está se organizando para o retorno e também por estar em outra atividade no momento. O restaurante está fechado desde março e não atendeu delivery. “Nós paramos totalmente, e nem sei o que seria da gente se não tivéssemos outro seguimento. É uma situação bastante complicada”, relatou.

Sobre a data que pretende reabrir, ela ainda não sabe ao certo, mas pode ser na segunda quinzena no mês. Até lá, Elaine segue se reorganizando para trabalhar de acordo com as novas normas. A empreendedora recentemente esteve em São Paulo a trabalho e viu um pouco de como funcionam os restaurantes na capital. “Fui ver a realidade, conversei com proprietários de restaurantes e por enquanto o retorno está sendo bem complicado”, falou.

A empresária acredita que a volta será devagar e que aos poucos as pessoas voltam à rotina, no entanto isso não deve acontecer tão rápido. “Será uma adaptação, então será necessário um tempo”, acrescentou.

Proprietário dos restaurantes Recanto Gaúcho e Bendito Cupim, Carlos Zenatti explicou que ele, como empresário, retornará com cautela, já que existe o receio da região regredir de fase no Plano São Paulo. “Existe o receio de fazermos uma compra grande, ter expectativa alta e na semana que vem ou na outra retornar para a fase laranja, então esse é o principal problema”, opinou. Ele citou o exemplo de Ribeirão Preto, que avançou e depois regrediu, o que prejudicou muitos empresários. “Tenho amigos lá que compraram mais de mil quilos de carne e acontecer o que aconteceu, então temos receio de acontecer isso”, acrescentou.