No mesmo dia em que houve a reclassificação, a taxa passou dos 75%, mas caiu nos dias seguintes chegando a 69,7% na segunda-feira

publicado em 08/09/2020

Taxa de ocupação de UTI despencou nos últimos dias (Foto: Reprodução Governo do Estado)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Depois de dois meses oscilando entre índices de fase laranja e vermelha, a taxa de ocupação de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) despencou na área do DRS XV, que abrange Votuporanga e mais 96 municípios, atingindo no feriado de 7 de setembro a taxa de 69,7%, o que lhe classificaria na fase verde do Plano São Paulo de Retomada Econômica. Para isso, no entanto, é preciso levar em consideração os demais critérios e o tempo mínimo para avanço de fase, que é de 28 dias.

Está é a primeira vez que o índice fica abaixo de 70% desde 10 de julho, quando a Secretaria da Saúde apontou a região com 65% de ocupação de leitos. De lá até o momento, a região chegou a passar de 80% de índice de leitos utilizados para tratamento da doença. O índice atual deixa a região mais próxima da fase verde.

Desde a última sexta-feira (4), o DRS XV está na fase amarela, o que ocorreu pela primeira vez, com reabertura de bares, restaurantes, academias, salões de beleza e barbearias.

Mesmo com a queda, o DRS de Rio Preto continua na segunda posição do Estado com maior ocupação de leitos. A primeira colocação, no entanto, está com o DRS de Presidente Prudente, com 70,2%.

O DRS de Franca, a mais complicada desde o começo do Plano SP, está com índice de 62%, o que leva a região para fase amarela na próxima reclassificação, que o ocorrerá no dia 18 de setembro.