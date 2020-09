Diariamente moradores de Votuporanga e região utilizam o espaço da Concha Acústica como um grande ‘restaurante’ no horário do almoço

03/09/2020

Frequentadores da Concha Acústica, diariamente, relatam sujeira, cobram conscientização de moradores e fiscalização da Prefeitura (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanguenses cobram mais conscientização e fiscalização na Concha Acústica, que fica localizada na região central do município. A reclamação é referente ao descaso de moradores que deixam restos de alimentos no local e um problema já antigo do local: os pombos, que se alimentam destes restos.

Devido à pandemia, e ao fato de os moradores não poderem consumir alimentos dentro dos estabelecimentos, a Concha Acústica acabou se tornando um grande ‘restaurante’ para as pessoas que trabalham em sua proximidade. Além de almoçarem sentados nos bancos por lá, muitos têm o lugar como refúgio e passam o horário de almoço descansando na sombra.

Com esse grande fluxo, no entanto, vieram alguns problemas. A maioria dos que se alimenta no local junta seus restos e descarta na lixeira. Outros, no entanto, largam a sujeira para trás, o que tem ampliado o problema antigo do espaço com os pombos, que invadem a área para se alimentar dos restos deixados pelas pessoas.

“É muita sujeira, fezes de pombo espalhadas pelo local. A gente não pode se alimentar nas lanchonetes, então as pessoas compram os alimentos e sentam na Concha Acústica. E eu acho que a Prefeitura poderia lavar o local ao menos duas vezes na semana, porque estão cientes de que a população está indo para lá”, disse Marta da Silva.

Limpeza

A reportagem do A Cidade conversou informalmente com os funcionários que realizam a limpeza na Concha Acústica e, segundo eles, local é higienizado diariamente por volta das 8h, com a varrição e nas sextas-feiras essa limpeza é feita com água. Acontece, que até o horário em que as pessoas chegam para realizar suas alimentações, já está tudo sujo novamente.

Pombos

Já não é a primeira vez, que a presença dos pombos aos arredores do local é alvo de reclamações. Como consequência do problema anterior, os animais estão mais presentes nos últimos dias na Concha Acústica, isso porque já se acostumaram a ir ao local para se alimentar dos restos deixados.