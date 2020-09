Região deve permanecer por pelo menos mais 14 dias na fase amarela para que atendimento seja estendido até as 22h

publicado em 04/09/2020

Região avançou para fase amarela, mas ainda tem restrições a seguir (Reprodução Diário Oficial)

O atendimento presencial em bares, restaurantes e lanchonetes de Votuporanga poderá ser feito somente até as 17h, mesmo na fase amarela do Plano São Paulo de Retomada Econômica. O horário consta no decreto municipal que regulamentou a nova fase no município, publicado na tarde de hoje no Diário Oficial da União.

De acordo com as normas do Plano, a região deve permanecer na fase amarela por pelo menos 14 dias para só então estender o horário de atendimento até as 22h. Nesse intervalo de tempo, será possível consumir no local por oito horas diárias, entre a 6h e às 17h.