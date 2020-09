Agora, as pessoas que adotam um animalzinho recebem o bichinho já com um chip

publicado em 02/09/2020

Todos os animais foram vítimas de abandonos ou de maus-tratos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

Mais de 280 cães e gatos foram abrigados no Centro de Proteção da Vida Animal de Votuporanga (CPVA) desde a sua inauguração em dezembro do ano passado. Todos os animais foram vítimas de abandonos ou de maus-tratos.

A novidade no momento no CPVA é tecnológica. Agora, as pessoas que adotam um animalzinho recebem o bichinho já com um chip. De acordo com o órgão, a medida auxilia no controle populacional de cães e gatos.

A ação de “chipagem” foi iniciada no final do mês passado, e os animais que forem castrados pela Secretaria Municipal da Saúde também receberão o chip. “A aplicação do microchip é realizada por meio de seringas, em seguida os animais recebem uma medalha com QR Code, onde ficam registrados os dados do animal e do proprietário, que poderão ser acessados pela leitura através de celular”, explicou a Prefeitura.

A intenção do município é criar um banco de dados em que constam o registro do proprietário, do animal, medicamentos, consultas, exames, entre outros.

O município ainda realiza a terceira etapa de obras no Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA) “Walter Sanches Malerba” e Recanto dos Focinhos, que é a construção de um anexo de 51 m², ao lado da Casa do Zelador, com cozinha para o preparo da alimentação dos animais, copa para os funcionários e depósito, além de cinco baias de isolamento e quatro salas de maternal.